LEGO RoboCop, la costruzione live della MOC LEGO degli Arvo Brothers

Replica della costruzione in live della MOC LEGO RoboCop by Arvo Brothers realizzata da Simone in poco più di sei ore.

Pronta la replica della live building in cui Simone ha realizzato la MOC LEGO RoboCop (CPU-001) degli Arvo Brothers le cui istruzioni sono state rilasciate il mese scorso. Per quasi tutta la durata della live inoltre erano presenti i realizzatori stessi della MOC stessa, gli Arvo Brothers. Ramon (per buona parte della live) e Amador (durante le ultime due ore circa) hanno seguito con interesse la costruzione e, intervistati da Simone e dagli altri partecipanti in chat (in primis Mirko Soppelsa, altro grande estimatore dei loro lavori) ci hanno svelato alcuni aneddoti dietro la realizzazione della MOC.

Dato l’orario e visto che la MOC si reggeva in piedi da sola senza necessariamente bisogno della base, la live è terminata con la realizzazione del solo Robocop. La mattina seguente Simone ha terminato la realizzazione della base d’appoggio visibile di seguito.

Se siete interessati a saperne di più sull’opera degli Arvo Brothers qui trovate tutte le informazioni del caso.