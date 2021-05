Yakuza: la saga abbandona l’action, ormai è un gioco di ruolo

Dopo il successo di Yakuza: Like a dragon, i produttori della saga hanno deciso di non mollare più il format del gioco di ruolo a turni.

Kazuki Hosokawa, produttore di Sega, e Toshihiro Nagoshi, creatore della saga di Yakuza, hanno annunciato via intervista l’intenzione di legare il brand al sistema di gioco di ruolo visto recentemente in Yakuza: Like a dragon. La cosa non farà felice tutti i fan della saga, tuttavia coloro alla ricerca di un’esperienza più attiva potranno “accontentarsi” dello spin off Judgment.

La serie di Yakuza è stata trasformata in un gioco di ruolo su turni. Dall’altro lato, in tutti questi anni, lo Ryu ga Gotoku Studio ha accumulato le risorse e il know-how per creare giochi d’azione che siano scenografici ed esilaranti, nonché facili da godere. Abbiamo deciso che dovremmo lasciare che il nostro gameplay action continui a vivere attraverso Lost Judgment [sequel di Judgment, ndr],

ha dichiarato senza mezzi termini il produttore.

Anche così, chi preferirebbe semplicemente menar le mani è stato relativamente fortunato: a un certo punto della progettazione il team aveva considerato di tramutare anche Judgment in un titolo strategico a turni. Ha cambiato idea solamente all’ultimo.

Complessivamente, gli sforzi dell’azienda si dividono nei due rami virtuosi in cui gli sviluppatori hanno dimostrato di eccellere, tuttavia non è da escludere che alcuni fan di lunga data possano storcere il naso all’idea di vederla definitivamente rivoluzionata.

