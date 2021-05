The Amusement Park: il trailer del film di George A. Romero

Nel 2019, la moglie di George A Romero, Suzanne Desrocher-Romero, ha dichiarato che il film perduto del marito, The Amusement Park, sarebbe stato restaurato e distribuito, e da poco è arrivato il trailer dedicato. Si tratta di un film di sessanta minuti complessivi, che Romero realizzò per la televisione e che non venne mai mandato in onda o distribuito.

Qui sotto trovate il trailer di The Amusement Park.

Suzanne Desrocher-Romero ha presentato il lungometraggio dichiarando che si tratta del film con più componenti di terrore mai realizzato dal marito, e, paradossalmente, non è un horror. The Amusement Park è stato scritto da Wally Cook.

La storia al centro del film racconta di un uomo, che in una giornata normale trascorsa al Luna Park, si ritroverà presto a vivere un vero e proprio incubo difficile da comprendere. Negli Stati Uniti The Amusement Park arriverà l’8 giugno su Shudder.

Il film è stato restaurato dalla George A. Romero Foundation ed ha come produttrice Suzanne Desrocher-Romero. A commissionarlo 46 anni fa fu la Lutheran Society. The Amusement Park rappresenta uno dei lungometraggi più ricchi di fantasia e allegorici del maestro Romero.