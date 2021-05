Ghostbusters: Legacy- Bill Murray entusiasta dei Mini Marshmallow (video)

In Ghostbusters: Legacy ci saranno anche i Mini Marshmallow Men, e Bill Murray si è divertito molto a vederli apparire. Ecco la video reaction.

In un video pubblicato su YouTube direttamente dal canale dedicato ai Ghostbusters, Ivan Reitman ha mostrato a Bill Murray la scena di Ghostbusters: Legacy con i Mini Marshmallow Men, e l’attore ne è rimasto entusiasta, così come potete vedere nel video.

Ecco qui sotto il video con Bill Murray che ride di fronte alla visione dei Mini Marshmallow in Ghostbusters: Legacy.

L’attore, dopo essersi fatto una grassa risata, ha detto a Reitman: “Bè, è divertente, centra l’umore del film”. Ed in effetti sembra che il nuovo Ghostbusters voglia strizzare l’occhio ai nostalgici, ma proiettandosi anche verso una nuova generazione, che, probabilmente, apprezzerà trovate del genere.

Ghostbusters: Legacy doveva uscire nell’estate del 2020, ma l’attuale pandemia lo ha rinviato a quest’anno. Il film è stato spostato su più date di uscita per il 2021 e attualmente rimane programmato per il 19 novembre in Itaia.

La trama del film vede una madre single (Carrie Coon) e i suoi due figli (Finn Wolfhard e McKenna Grace) che si trasferiscono a casa del loro defunto nonno e scoprono lentamente i legami della loro famiglia con gli acchiappafantasmi. Strani eventi costringono i bambini a riprendere le fila da dove le aveva lasciate il nonno portando avanti l’eredità dei Ghostbusters.