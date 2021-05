Capitan America: Marvel debutta il primo detentore dello scudo nativo americano

Steve Rogers collaborerà con nuovo Capitan America della tribù Kickapoo, Joe Gomez, in una nuova avventura con protagonista un nuovo portatore dello scudo. Marvel Comics ha rivelato che The United States of Captain America # 3 conterrà il debutto del primo Capitan America nativo americano in una storia nuova di zecca dello scrittore Darcie Little Badger e dall’artista David Cutler.

Il mese prossimo, Marvel Comics celebrerà gli 80 anni di Captain America con una nuova straordinaria serie: The United States of Captain America. Scritta da Christopher Cantwell con i disegni di Dale Eaglesham, questa serie limitata sarà un’avventura epica, non solo vedrà l’ultimo team-up di Capitan America, che riunisce Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes e John Walker, ma introdurrà nuovi portatori dello scudo.

Questi nuovi eroi Marvel saranno dei rappresentanti di tutte le classi sociali e avranno le loro motivazioni sincere e le loro storie verrano esplorate dai creatori in speciali racconti in ogni numero. Capitan America farà un viaggio attraverso il paese per recuperare il suo scudo rubato e incontrerà tutti gli eroi che lo hanno indossato dopo di lui, inclusi Bucky Barnes, Sam Wilson e John Walker.

La serie introdurrà nuovi personaggi che indossano lo scudo per proteggere le proprie comunità. Il nuovo fumetto vedrà come protagonista Joe Gomez, il Capitan America della tribù Kickapoo. Joe Gomez viene descritto come un operaio edile che usa le sue abilità per aiutare a ripulire la distruzione a seguito di attacchi alieni o di super-criminali. Badger ha detto che Gomez gli ricorda le persone della sua stessa comunità:

Conosco molte persone come Joe, molte delle quali sono miei parenti nativi americani, quindi è stato meraviglioso aiutare a sviluppare un personaggio con i suoi valori, la sua forza e le sue grandi capacità di manovrare le gru.

Di seguito le immagini del fumetto:

