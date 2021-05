John David Washington, noto per aver interpretato pellicole come Tenet e BlackKklansman, si è unito al cast di True Love, il nuovo film di fantascienza scritto e diretto da Gareth Edwards, già regista di Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story.

I dettagli sul progetto – così come il ruolo affidato a Washington – non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che il film è descritto come una “storia di fantascienza ambientata in un prossimo futuro”.

Kiri Hart sarà produttore del film, insieme al regista Gareth Edwards e a New Regency, che oltre a produrre finanzierà la pellicola.

A parte il prossimo True Love, abbiamo visto John David Washington nel film Netflix Malcolm & Marie, girato segretamente durante i primi giorni della pandemia di COVID-19 e interpretato anche da Zendaya.

L’attore dovrebbe anche recitare nel nuovo progetto di David O. Russell – ancora senza titolo -, che vanta un cast corale d’eccezione: Margot Robbie, Anya-Taylor Joy, Zoe Saldana, Robert De Niro, Christian Bale e Rami Malek.

