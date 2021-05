The Falcon and The Winter Soldier: l’honest trailer della serie TV Marvel

Il canale YouTube satirico Screen Junkies ha diffuso l’honest trailer di The Falcon and The Winter Soldier, serie TV Marvel con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Ad ogni film o serie TV corrisponde un honest trailer da parte di Screen Junkies e The Falcon and The Winter Soldier non poteva essere esente dall’ironia del canale YouTube americano.

Il video inizia sottolineando come Marvel abbia prodotto una serie TV su due Avenger di cui non interessa nulla a nessuno, almeno finché non hanno avuto uno show tutto loro. Inoltre non vengono risparmiate frecciate al fatto che Falcon e Backy siano gli Avenger più deboli e che siano eroi con un jet pack in affitto dall’esercito e che preferiscano vedersela con i criminali di Madripor piuttosto che andare in terapia. Una storia dove non mancano battibecchi, battute, in cui Falcon è l’Avenger “divertente”, e molti discorsi dello scudo di Cap. Non mancano battute sulla Zemo Dance e sugli altri personaggi dello show. Così come non manca l’ironia sul fatto che gli eroi non vengano pagati affatto per le loro gesta. Il video si conclude con la classica presentazione del cast e dei loro “nuovi” nomi.

Vi ricordiamo che The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato lo scorso 19 marzo. Protagonisti della serie sono Anthony Mackie e Sebastian Stan, che riprendono i loro ruoli di Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / Winter Soldie, insieme a loro Wyatt Russell (John Walker), Emily VanCamp (Sharon Carter) Daniel Brühl (Barone Zemo), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Adepero Oduye (Sarah Wilson) e Erin Kellyman (Karli Morgenthau).

I sei episodi dello show vedono i due Avenger unire le forze per fermare i piani del gruppo terroristico dei Flag Smashers. Un’avventura che li porterà in giro per il mondo e confrontarsi con John Walker, nuovo Captain America voluto dal governo americano.

L’honest trailer della seconda serie TV dell’MCU segue quello di WandaVision, che un paio di mesi fa era stata “vittima” del noto canale YouTube.

Potrebbe interessarti: