Starlink può recidere il servizio a chi scarica illegalmente serie TV

L’utente di Reddit “substrate-97” ha scoperto sulla sua pelle che lo Starlink di SpaceX non tollera gli scrocconi che guardano le serie televisive illegalmente: il ragazzo ha provato a scaricarsi i video sul peer-to-peer e l’azienda ha immediatamente provveduto a inviargli un primo ammonimento.

Dobbiamo insistere perché tu e/o altri che usano il servizio Starlink vi tratteniate dal compiere download illegali di contenuti protetti dal copyright. Scaricare materiali sotto copyright senza averne la licenza potrebbe portare alla sospensione o alla terminazione del vostro servizio e mettervi a rischio di azioni legali da parte del proprietario dei contenuti,

recitava il messaggio ricevuto dall’utente.

Il redditer aveva tentato deliberatamente e sistematicamente di scaricare via torrent materiale illegale, giusto per vedere come avrebbe reagito il sistema. Dopo due mesi di piccoli infrazioni, cose pressoché invisibili, l’utente ha deciso di mirare in alto e di usare Starlink per piratare il “CBS Show“, serie prodotta da una delle 500 più grandi aziende degli Stati Uniti.

Ricevere simili notifiche rappresenta una situazione abbastanza comune da parte dei provider a stelle e strisce, tuttavia non era affatto scontato che il network satellitare di SpaceX avesse già integrato simili minuzie. La nostra ipotesi è che l’azienda spaziale stia cercando di muoversi cautamente, in modo da evitare di farsi nemici o di sollevare attenzioni nefaste durante questo delicatissimo periodo di lancio e che pertanto si sia portata avanti con tutti i sistemi di sicurezza del caso.

Potrebbe anche interessarti: