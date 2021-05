Rakuten TV maggio 2021: tutte le novità sulla piattaforma

A maggio 2021 Rakuten TV offre sulla sua piattaforma film come Godzilla vs Kong, e serie TV come The Girlfriend Experience.

Anche con l’arrivo della bella stagione gli appassionati di cinema e serie TV hanno bisogno di nutrirsi di nuovi contenuti, e, perciò, il catalogo di Rakuten TV non si ferma e continua a far approdare nuovi film attesi dal pubblico anche durante questo maggio 2021.

Film

Il 6 Maggio ecco arrivare direttamente in digitale nella sezione CINEMA, per l’acquisto o per l’affitto, una delle pellicole più attese dell’anno: si tratta di Godzilla VS Kong, film che vedrà fronteggiarsi i due più grandi e importanti titani della storia della cinematografia.

Durante la prima settimana di Maggio, il 5, è arrivato Alice e Peter, storia di due fratelli che usano la loro immaginazione per evadere dalla tragica realtà della loro famiglia. Da segnalare il 14 Maggio l’uscita di altri due titoli: prima di tutto ecco The Nest – L’inganno, thriller psicologico con Jude Law e Little Fish, commovente storia di una coppia che cerca di mantenere salda la sua relazione mentre un misterioso virus che causa la perdita della memoria si diffonde a vista d’occhio.

Il 17 Maggio ecco arrivare su Rakuten TV Fuga a Parigi, disponibile anche in 4K UHD, con nel cast anche Michelle Pfeiffer. Lo stesso giorno ecco anche Doppio inganno, storia di una poliziotta affascinante, un agente di successo e una detective che saranno destinati a trascorrere insieme un’unica notte di passione con conseguenze sconvolgenti. E non è finita qui: il 18 maggio ecco The Turning, adattamento della storia di fantasmi del 1898 di Henry James Il Giro di vite.

Il 21 Maggio arriva Shorta, film action danese che ha guadagnato l’attenzione di molti festival, con una storia in bilico tra Les Miserables e Sulla mia pelle. Infine, il 26 Maggio ecco The Keeper – La leggenda di un portiere, storia d’amore che supera il pregiudizio, l’ostilità e le tragedie personali sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, e il 31 maggio la storia di vendetta diretta da Chad Faust, Girl.

Serie TV

In arrivo anche grandi serie televisive nella sezione ABBONAMENTO di Starzplay, tra novità e attesi ritorni. Ecco prima di tutto Run the World, storia di amicizia potente e indissolubile tra quattro donne che vivono, lavorano e si divertono nel quartiere di Harlem.

Il 2 maggio invece torna The Girlfriend Experience con la sua terza stagione, serie antologica basata sul film omonimo diretto da Steven Soderbergh. Dal 1 Maggio, invece, tra le uscite anche quattro film largamente apprezzati da critica e pubblico: Le vie della violenza, The Condemned 2, Io sono David e The Pact.

Promo

Ma non finisce qui: il catalogo della sezione GRATIS di Rakuten TV a Maggio 2021 si arricchisce di altri classici come The Rover e Bellissima, capolavoro diretto da Luchino Visconti nel 1951.

Ma a Maggio, chiaramente, non mancano anche le grandi PROMO. Dal 3 Maggio al 2 Giugno ecco la promozione I viaggi possibili – Offerte: tanti film ad un prezzo speciale che permettono di spostarsi un po’ ovunque nel mondo senza però alzarsi dal divano, viaggiando con la fantasia e l’immaginazione! E non solo: dal 24 Maggio al 20 Giugno ecco anche la promo Fox, con più di 70 titoli dal catalogo in offerta, tutti da vedere o rivedere ad un prezzo imperdibile.