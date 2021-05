Moon Knight: Ethan Hawke con il costume del villain

Una foto dal set ritrae Ethan Hawke con il costume del villain che deve interpretare in Moon Knight e di cui non si conosce l'identità.

Sono in corso le riprese a Budapest e dal set è appena stata diffusa su Twitter una nuova immagine che mostra Ethan Hawke con il costume del villain misterioso che è stato chiamato a interpretare in Moon Knight, la serie tv che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e debutterà in esclusiva su Disney+. Di seguito la nuova foto dal set:

ethan hawke on the set of moon knight everybody screamed everybody said something pic.twitter.com/awGNgvPvMz — lex (@ATR3lDES) May 5, 2021

Non solo Ethan Hawke: Moon Knight vede protagonista Oscar Isaac nelle vesti di Marc Spector, un vigilante complesso che soffre di un disturbo dissociativo della personalità. Le molteplici identità che vivono dentro di lui sono personaggi distinti che appaiono sullo sfondo dell’iconografia egizia. Il cast della serie tv include May Calamawy.

Il costume del villain di Hawke consiste in un abito marrone e una lunga criniera di capelli. Tra le ipotesi riguardo a quale potrebbe essere il personaggio affidato a Ethan Hawke ci sono Bushman, Dracula e Shadow Knight. In ogni caso, l’attore si dice entusiasta di lavorare con il cast e la troupe del progetto. Ecco le sue parole:

Ad essere onesto, adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e consenta una maggiore libertà creativa. Il regista è Mohammed Diab ed è un ragazzo brillante.

Per quanto riguarda Oscar Isaac, che interpreta il protagonista della storia, Hawke ha dichiarato:

Mi piace quello che sta facendo della sua vita. Mi ricorda gli attori che ammiravo quando sono arrivato a New York. Oscar è più giovane di me, e mi piace il modo in cui si comporta. Mi piace anche il modo in cui pensa. Le cose belle accadono quando sei in una stanza con persone che ti piacciono, anche per il modo di pensare, giusto?

