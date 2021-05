Finale Coppa Italia, arrivano i NFT commemorativi prodotti dallo sponsor Crypto.com

Crypto.com sarà sponsor ufficiale della finale di Coppia Italia. La società di carte di credito integrate con il mondo delle criptovalute diventa partner ufficiale della Serie A. È la prima volta per il mondo degli eventi calcistici. Crypto.com aveva già collaborato, con un progetto molto simile, anche con il team Aston Martin di Formula 1.

Crypto.com celebrerà la finale di Coppa Italia con una collezione di NFT – Non-Fungible Token – in edizione limitata.

La collaborazione prenderà il via in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 e ci si aspetta che possa proseguire a lungo anche in futuro. Per celebrare la prima volta che Atalanta e Juventus si incontrano in una finale di Coppa Italia, sarà realizzata una speciale collezione di NFT che includerà il trofeo ufficiale, highlights del match e molto altro

apprendiamo dal comunicato ufficiale rilasciato per annunciare l'iniziativa.

Con l’app di criptovalute in più rapida crescita e oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, Crypto.com è orgoglioso di essere il primo partner di criptovalute della Lega Serie A.

I NFT sono degli smart contract progettati per tracciare emissione e possesso, e certificare l’autenticità, degli asset non fungibili. Oggi vengono usati soprattutto per l’arte virtuale e per i collezionabili. Il 2021 ha visto il boom di questo fenomeno, con alcune opere di artisti di fama internazionale battute all’asta per milioni di euro.

