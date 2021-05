Sono ancora in corso le riprese di Black Adam, il film con protagonista Dwayne Johnson nei panni del potente supercattivo – e quindi antieroe – dei fumetti DC, e una serie di foto dal set sono state condivise sull’account Instagram Stories di Tessa Anderson, la stuntman del personaggio Adrianna Tomaz, interpretata da Sarah Shahi nel film.

omg is this gonna be an outfit for adrianna? cause this is her stunt double BUT YALL THE MF SET pic.twitter.com/nuVba0tf75 — gio (@arianadearmas) May 5, 2021

Più precisamente, le foto dal set di Black Adam mostrano uno degli abiti che Adrianna dovrebbe indossare nella pellicola di DC Films, la quale sembra trovarsi all’interno di un antico tempio. Dati i legami che molti dei personaggi di Black Adam hanno con la mitologia egizia, era facile intuire che avremmo potuto vedere alcuni luoghi caratteristici dell’Egitto nel film.

Oltre a Dwayne “The Rock” Johnson nei panni di Black Adam, il cast include Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo come Atom Smasher, Quintessa Swindell nei panni di Cyclone e Sarah Shahi come Adrianna Tomaz. Anche Uli Latukefu (Young Rock), Marwan Kenzari (The Old Guard, Aladdin), Mohammed Amer (Ramy), James Cusati-Moyer (Prodigal Son) e Bodhi Sabongui (Legends of Tomorrow) sono entrati nel cast, ma al momento i loro ruoli sono ancora sconosciuti.

Le foto – lo precisiamo – ritraggono la stuntman del personaggio. Vi ricordiamo che Black Adam uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 29 luglio 2022.

