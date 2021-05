Starlink a quota 500.000 preordini, l’internet satellitare di Elon Musk verso nuove vette

Costoso, per molti consumatori superflui ma promosso da un branding senza eguali. L’internet satellitare di Starlink fa gola al mercato ed è già a quota 500.000 preordini in tutto il mondo. Ma non solo: SpaceX ha anche completato con successo il 25esimo lancio. La costellazione di Starlink raggiunge così ben 1.563 satelliti. Sono 420 i satelliti mandati in orbita negli ultimi due mesi.

Vale la pena di ricordare che lo scorso febbraio gli utenti attivi erano appena 10.000, un numero esiguo ma più che giustificato dal fatto che per il momento l’internet via satellite di Starlink è in fase di beta, e accedere al servizio non è né semplice né immediato. Nonostante i tempi d’attesa per venire accettati nella beta, Starlink ha di recente aperto i preordini anche per l’Europa e per l’Italia — con un prezzo decisamente importante, specie se lo si confronta con le offerte di rete fissa tradizionali. Non che abbia molto senso, s’intende: Starlink in questa fase nasce per portare internet con ottime prestazioni in aree geografiche dove le infrastrutture tradizionali non arrivano. Dall’America rurale, alle cittadine isolate – avete mai guardato quanto cosa un abbonamento per la rete fissa in Alaska? -, passando per le isole e le aree di montagna.

Starlink costa 99 euro al mese, a cui vanno aggiunte le spese una tantum per l’hardware – 499 euro – e la spedizione – 60 euro.

Ad aprile SpaceX ha ottenuto l’autorizzazione dalla FCC per lanciare alcuni satelliti ad un’orbita più bassa di quella tradizionale. L’azienda dovrà rispettare alcune condizioni per garantire la sicurezza delle sue operazioni.