Security: trailer e poster del film Sky disponibile dal 7 giugno

Il prossimo 7 giugno su Sky arriverà Security, nuovo film diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana). In attesa di poterlo vedere l’emittente ha diffuso trailer e poster:

Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano, ed è ambientato nella città toscana di Forte dei Marmi. Se d’estate la città è un paradiso per i suoi abitanti e per i turisti le cose sono diverse durante l’inverno, dove è la paura a farla da padrone.

Security è stato sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti. Il cast vede protagonisti Marco D’Amore, Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio.

Il lungometraggio, di cui sono già disponibili le primi immagini dal set, arriverà in prima visione assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Inoltre grazie ad Extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.

Di seguito la sinossi ufficiale:

In estate Forte dei Marmi è una cittadina tranquilla, un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. In inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Questa è una storia invernale, una storia che sconvolge le vite dei propri personaggi e li cambia per sempre. Quando la paura abita all’interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza?