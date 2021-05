Jetpack per gli assalti contro i pirati, il video della British Royal Navy

La marina militare del Regno Unito potrebbe presto avere una nuova arma nel suo arsenale: i jetpack. Un video mostra la tecnologia in prova, nell’ottica di fornire un nuovo strumento alle navi di scorta incaricate di proteggere le imbarcazioni commerciali dai pirati, nelle rotte più pericolose del mondo.

«Sembra una scena uscita da un film di Christopher Nolan», nota The Verge. Ed effettivamente ricorda qualcosa del genere. I jetpack, continua il magazine, avrebbero l’obiettivo di facilitare le operazioni di ricognizione ed ispezione delle navi.

I test si sono svolti sulla nave della marina britannica HMS Tamar, per un totale di tre giorni e con la partecipazione di oltre 42 militari. Il jetpack in questione è un prodotto dell’azienda Gravity Industries, uno dei leader del settore.

Nel video gli operatori sono in grado di lanciarsi, sorvolare e atterrare su una nave in movimento ad alta velocità. La Gravity Industries in passato ha già collaborato anche con la Special Operation Force della marina olandese. Non solo applicazioni per scopi miltiari: il jetpack è già stato utilizzato, in collaborazione con la Great North Air Ambulance, per operazioni di salvataggio in montagna.