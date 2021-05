Il Signore degli Anelli: il podcast di Dominic Monaghan e Billy Boyd

Dominic Monaghan e Billy Boyd, i due attori che hanno interpretato rispettivamente gli hobbit Merry e Pippin nell’amata trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, prodotta da New Line Cinema, hanno lanciato un podcast per discutere dei film della Terra di Mezzo.

La serie sarà intitolata The Friendship Onion e verrà lanciata tramite la Kast Media il 18 maggio. Non è la prima volta che un podcast, come quello de Il Signore degli Anelli, è creato o ospitato da persone che erano coinvolte nei progetti. Basta pensare a The Office (creato da Angela Kinsey e Jenna Fischer), Fake Doctors, Real Friends (ospitato dalle star di Scrubs Zach Braff e Donald Faison).

Nel podcast The Friendship Onion potremo assistere a battute, storie e commedie nell’universo dei podcast. Ogni settimana i due attori scaveranno nelle ultime novità della cultura pop. La conoscenza dei fan de Il Signore degli Anelli verrà messa alla prova e saranno anche rivelate storie esclusive dalle riprese. Inoltre, potrebbero esserci delle incursioni a sorpresa da parte di attori famosi presenti nella trilogia.

Oltre a Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, Billy Boyd è noto per i ruoli in Master and Commander: The Far Side of the World e Seed of Chucky. Dominic Monaghan, invece, ha interpretato un personaggio regolare nella serie drammatica Lost ed è apparso anche in X-Men Origins: Wolverine e Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker.

The Friendship Onion sarà disponibile ogni settimana su Spotify e distribuito su tutte le altre piattaforme di podcast. Gli episodi saranno disponibili in simultanea anche su YouTube.

