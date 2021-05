Black Widow: prima immagine dello scontro con Taskmaster

Scarlett Johansson nei panni di Black Widow affronta Taskmaster in una nuova immagine del film Marvel.

I Marvel Studios hanno rivelato la prima immagine che vede lo scontro tra Black Widow e Taskmaster. I Taskmaster possono imitare lo stile di combattimento di chiunque osservino.

Il design del costume di Taskmaster nel film ha creato qualche malumore tra i fan della Marvel perché nell’universo Marvel Comics, il costume include una maschera / elmo che fa sembrare la sua testa un teschio, cosa difficile da rendere in un live-action.

Mentre l’identità di Taskmaster nel MCU rimane un mistero, nei fumetti è conosciuto come Tony Masters, un ex agente che ha combattuto gli Avengers. L’antagonista del film come già accennato imita lo stile di combattimento di chi ha di fronte. Nel filmato promozionale di Black Widow, lo abbiamo visto emulare le tecniche di Capitan America, Black Panther e Hawkeye.

Il film è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ma prima della morte di Natasha in Avengers: Endgame. Secondo la sinossi ufficiale: nel thriller di spionaggio ricco di azione dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronta le parti più oscure del suo libro mastro quando sorge una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni interrotte lasciate lungo la strada molto prima di diventare un Avenger.

Cate Shortland è alla regia del film con una sceneggiatura scritta da Eric Pearson basata sulla storia di Jac Schaeffer e Ned Benson. Nel cast oltre a Scarlett Johansson, vedremo Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.

