Binge watching: ora uno sito vi calcola quanti giorni vi servono a finire una serie

Per evitare di sopperire al binge watching, un sito calcola quanti giorni, settimane o anni vi servono per finire una serie.

Dovete decidere se recuperare Lost, ma avete mille impegni e non sapete se lo sforzo vale la pena? Nessun problema! Vi basta segnalare la quantità di tempo libero che volete dedicare all’impresa e un sito si preoccuperà di calcolare a quante sessioni di binge watching dovrete sottostare prima di finire la serie.

Il portale si chiama Can I Binge ed è stato progettato dal santissimo Brian Yung con l’intento di vagliare quanta dedizione sia necessaria a terminare uno spettacolo che magari non avete ancora iniziato. Si tratta di un modo brillante – e simpatico – di tenere d’occhio un modo di fruire lo streaming che troppo spesso sfugge di mano, divenendo un consumo bulimico di episodi.

Il portale è vittima di qualche contrattempo – potrebbe impallarsi se sovraccarico -, tuttavia è figlio di un’idea brillante e si merita la doppia candidatura al Webby Awards, nella categoria per la miglior “pagina web personale” e in quella del sito più “strano”.

Il sito racimola i dati delle serie sull’Internet Movie Database (IMDb), quindi permette di scegliere la quantità di giorni, mesi o anni che siete disposti a investire nel binge watching. Si tratta di un semplice calcolo matematico: il minutaggio complessivo dell’intero programma diviso per il numero di giorni che avete a disposizione, uguale la quantità di ore di proiezione che dovete subirvi quotidianamente.

Can I Binge può tornare molto in diverse situazioni di vita reale, quale un breve periodo di vacanze in cui vorreste scegliere un programma da vedervi per intero, ma senza incorrere nel rischio di diventare un tutt’uno col divano.

Per quanto riguarda Lost, il calcolo è ancora più semplice: guardatelo solo se volete indagare su una pietra miliare della programmazione televisiva e non per il suo finale tutt’altro che appagante.

Potrebbe anche interessarti: