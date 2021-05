Big Sky rinnovato per una seconda stagione da ABC

La rete ABC ha rinnovato la serie TV poliziesca intitolata Big Sky, che avrà così una seconda stagione, grazie ai buoni ascolti ottenuti, considerando che risulta essere il quinto show più visto su ABC, con una media di 3,7 milioni di spettatori a puntata.

Le protagoniste di Big Sky sono interpretate da Kylie Bunbury e Katheryn Winnick, che vestono i panni di Cassie Dewell e Jenny Hoyt, una investigatrice ed una ex investigatrice, che lavorano assieme all’ex marito della Hoyt, Cody, interpretato da Ryan Phillippe. Insieme cecheranno due sorelle che sono state rapite da un camionista in un’autostrada nel Montana. Ad un certo punto scopriranno però che le sorelle non sono le uniche scomparse, e da lì dovranno muoversi per evitare che possano esserci altre vittime del camionista.

La prima stagione di Big Sky è divisa in 16 episodi, che sono presenti su Disney+ grazie a Star Original. La serie è stata ideata da David E. Kelley, già creatore di Big Little Lies e The Undoning.

La storia di base del telefilm è tratta da un romanzo: stiamo parlando di The Highway di C. J. Box, pubblicato nel 2013, come primo capitolo di una trilogia.

Qui potete trovare la nostra intervista al protagonista Ryan Phillippe: