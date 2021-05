Come riferito un paio di settimane fa, Legendary sta lavorando a un nuovo film di Toxic Avenger, un reboot dell’omonima commedia d’azione di Troma Entertainment uscita nel 1984, che ha visto oggi entrare nel cast Taylour Paige, interprete del film Oscar Ma Rainey’s Black Bottom.

L’attrice raggiunge Peter Dinklage e Jacob Tremblay nel cast in veste della protagonista femminile. Al momento non abbiamo altri dettagli in merito. Sappiamo invece che il film è ricco di temi ambientali e sovverte il genere dei supereroi sulla scia di Deadpool.

Il film originale seguiva la storia di Melvin Ferd (Mark Torgl), un bidello di un centro benessere che viene trasformato in una creatura orribile, mutata e radioattiva dopo essere stato gettato da una finestra da alcuni bulli allo scopo di farlo cadere in una vasca di rifiuti tossici. Tuttavia, i rifiuti tossici non si limitano a trasformare il suo aspetto. Melvin ottiene dimensioni e forza sovrumane, trasformandosi in un eroe che resiste non solo ai bulli, ma anche alla corruzione.

Ecco la sinossi del reboot Toxic Avenger, diretto da Macon Blair e con Taylour Paige.

Quando un uomo qualunque, in difficoltà, viene spinto in una vasca di rifiuti tossici, si trasforma in un mostro mutante. Quest’ultimo passa dall’essere un emarginato evitato da tutti a un eroe perdente, mentre corre per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità.

Lloyd Kaufman e Michael Herz di Troma Entertainment fungeranno da produttori. Lloyd Kaufman, in una recente intervista con Dread Central, ha detto:

Macon Blair conosce Troma meglio di me. Ha visto tutto. Ha visto il cartone animato, ha visto lo speciale di Halloween, ha visto tutto e adora i nostri film. Ho letto la sceneggiatura ed è migliore dell’originale e lo lascio a lui. Se dovessi essere chiamato, sarei felice di intervenire. Ho imparato a lasciare la creatività al creativo.

