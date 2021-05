Steve Irwin: un biopic in lavorazione a 15 anni dalla scomparsa

Un film biografico sul naturalista Steve Irwin, meglio conosciuto come The Crocodile Hunter è in lavorazione. Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo.

Steve Irwin e il suo carisma prorompente sono diventati noti in tutto il mondo grazie alla serie televisiva The Crocodile Hunter (1996-2007), una serie di documentari sulla fauna selvatica trasmessa a livello internazionale che ha realizzato insieme alla moglie Terri Irwin. A 15 anni dalla sua scomparsa, alcuni dei principali studi televisivi di Hollywood sono interessati a realizzare un film biografico sulla sua vita.

Secondo Woman’s Day, il progetto ancora senza titolo sta guadagnando terreno a Hollywood con i principali studi e attori interessati al progetto. I dirigenti del film sono interessati a questo progetto biografico a causa della popolarità di Steve Irwin in America, dove era molto conosciuto per la sua serie TV in onda su Animal Planet.

Steve e Terri Irwin hanno anche gestito l’Australia Zoo, fondato dai genitori di Irwin a Beerwah, nella regione del Queensland. L’Australia adesso è anche una delle poche destinazioni in cui i film possono essere girati in sicurezza durante la pandemia, rendendo particolarmente più semplice lavorare a un film biografico su una delle personalità australiane più influenti degli ultimi 30 anni in materia di conservazione ambientale e preservazione delle specie a rischio.

Sia Terri Irwin, che la figlia, Bindi, sono già state coinvolte in discussioni sul film, che seguirà la vita di Steve come figlio di un guardiano dello zoo cresciuto nel Queensland negli anni ’70 fino a raggiungere la fama mondiale come The Crocodile Hunter.

Diversi nomi sono stati menzionati in relazione al film, tra i primi quelli degli attori Chris Hemsworth e Russell Crowe, considerati per il ruolo di Steve. Tuttavia, Terri Irwin avrebbe affermato che preferirebbe un attore australiano meno conosciuto come Lincoln Lewis per interpretare il suo ruolo.

Il Daily Mail Australia ha già contattato l’Australia Zoo e Animal Planet per un commento. Steve Irwin, scomparso prematuramente nel 2006, era stato coinvolto in diversi film di Hollywood durante la sua vita. Ha avuto un cameo in Dr. Dolittle 2 (2001), ha fornito la sua voce per Happy Feet (2006) e ha recitato insieme alla moglie in The Crocodile Hunter: Collision Course del 2002.

Per chi non conoscesse questa influente personalità di seguito un video in cui presenta l’Australia Zoo:

