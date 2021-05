Homunculus: il trailer del film disponibile su Netflix

Gli utenti abbonanti alla piattaforma streaming Netflix possono trovare disponibile il film Homunculus, realizzato dal regista di The Grudge, Takashi Shimizu, e di cui è stato pubblicato un trailer di lancio direttamente su Twitter.

Qui sotto trovate il trailer di Homunculus.

Takashi Shimizu’s HOMUNCULUS follows an amnesiac who undergoes a procedure that gives him the ability to see people’s traumas. Can guarantee you have not seen anything like it. pic.twitter.com/RhohN38ZnB

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 3, 2021