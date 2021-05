Echo 3: Luke Evans si è unito al cast della serie di Apple

Luke Evans sarà il fratello di Amber in Echo 3, la serie tv di genere thriller targata Applle. Ecco cosa ci aspetta nella terza stagione.

04—Mag—2021 / 9:08 AM

Luke Evans è stato scelto per recitare nel thriller d’azione Echo 3, la serie tv di Apple che proviene dal premio Oscar Mark Boal (The Hurt Locker), Apple Studios e Keshet Studios.

Echo 3 è ambientata in Sud America e segue la storia di Amber Chesborough, una brillante e giovane scienziata che rappresenta il centro emotivo di una piccola famiglia americana. Quando scompare lungo il confine Colombia-Venezuela, suo fratello e suo marito – due uomini con una profonda esperienza militare e un passato complicato – lottano per trovarla in un dramma personale e stratificato, sullo sfondo esplosivo di una guerra segreta.

In Echo 3 Luke Evans interpreterà il ruolo di Bambi, il fratello di Amber. La serie è composta da 10 episodi ed è basata sulla pluripremiata serie di Keshet Broadcasting When Heroes Fly, creata da Omri Givon e ispirata all’omonimo romanzo di Amir Gutfreund. La serie tv sarà girata con dialoghi in inglese e spagnolo.

Boal è co-showrunner insieme a Jason Horwitch (stazione di Berlino). La serie sarà prodotta da Apple e Keshet Studios, con Peter Traugott (di Keshet Studios) come produttore esecutivo, insieme a Boal, Horwitch, Stan Wlodkowski, Omri Givon, Eitan Mansuri, Jonathan Doweck, Avi Nir (Keshet Media Group), Alon Shtruzman (Keshet International) e Karni Ziv (Keshet Broadcasting).

Potrebbe interessare:

Luke Evans To Star In Apple’s Drama Series ‘Echo 3’ From Mark Boal Based On Israeli Format (deadline.com)