Doctor Strange: il cameo tagliato nel finale di WandaVision

La storia del personaggio principale di WandaVision, Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch (interpretata da Elizabeth Olsen), continuerà nel 2022 in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ma i due progetti dovevano essere collegati in maniera più diretta: il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, nel corso di un’intervista con Rolling Stone, ha parlato del cameo tagliato di Doctor Strange nell’episodio finale della serie tv Marvel, WandaVision.

Ebbene sì, perché la Marvel aveva stretto un accordo con Benedict Cumberbatch per apparire nell’ultimo episodio nelle vesti di Stephen Strange. Ecco le parole di Kevin Feige sul cameo tagliato di Doctor Stranger in WandaVision:

Alcune persone potrebbero pensare che sarebbe stato fantastico vedere il dottor Strange, ma il personaggio avrebbe portato via l’attenzione da Wanda, e non è quello che volevamo. Non volevamo che la fine della prima stagione facesse passare un messaggio sbagliato: ‘ecco il ragazzo bianco. Lascia che ti mostri come funziona il potere‘. Questo avrebbe significato anche la riscrittura di Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Il processo della Marvel è una meravigliosa combinazione di coordinazione impegnativa e caos. La chiamerei magia del caos.

