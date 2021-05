La Famiglia Addams: Christian Ricci sarà Morticia?

L’annuncio della produzione di una serie TV su La Famiglia Addams realizzata da Tim Burton ha fatto contenti tanti appassionati del regista, e, a distanza di mesi da quell’annuncio, ora si sta iniziando a parlare del casting, ed un nome in particolare è trapelato: quello di Christina Ricci.

Secondo quanto riferito da The Illuminerdi sembra che Netflix sarebbe interessata a Christina Ricci per la parte di Morticia Addams nella serie su La Famiglia Addams. Ricordiamo che l’attrice aveva già occupato il ruolo di Mercoledì nei due film anni Novanta dedicati al franchise. E sembra che l’idea nasca proprio da questa sorta di ritorno nostalgico di uno dei personaggi principali dei vecchi film.

Nel report vengono indicate anche le attrici che sarebbero state prese in considerazione per la parte di Mercoledì: stiamo parlando di Jenna Ortega (che ha già lavorato a You ed a Jurassic World: Camp Cretaceous) e Bailee Madison (che si è vista in Once Upon a Time ed in The Good Witch).

Il produttore di Smallville Alfred Gough, assieme a Miles Millar farà da sceneggiatore e da co-showrunner, oltre che da produttore assieme allo stesso Tim Burton. MGM TV finanzierà il progetto.

L’aspetto interessante della serie TV è il fatto che dovrebbe essere ambientata nel 2020 dal punto di vista di Mercoledì, e mostrerebbe quindi il mondo vista dalla ragazza.