I visori notturni di ultima generazione sono fichissimi

La Lancer Brigade dell’esercito statunitense non solo sta mettendo alla prova dei visori notturni di ultimissima generazione, ma carica sulla Rete i risultati delle esercitazioni, pavoneggiandosi dell’inusuale tecnologia. D’altro canto non è facile biasimare i militari, gli Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars (ENVG-B) sono fighissimi.

Entusiasmarsi guardando alla tecnologia militare lascia sempre in bocca un gusto aspro, tuttavia non se ne può fare a meno quando i risultati visivi sono tanto esaltanti e particolari. La night vision è di per sé topica, è entrata nell’immaginario pop attraverso film e videogame, con il risultato che la nostra mente subito galoppa a schermate ammantate di gelatina verde non appena qualcuno ne fa il nome ad alta voce.

Gli ENVG-B stanno però rivoluzionando un simile archetipo, proponendo piuttosto un qualcosa che sembra al limite di un filtro video che potrebbe accompagnare un rave party o, in alternativa, un HUD di un videogioco i cui designer sono stati molto pigri.

Linee bianche marcano i confini di persone e oggetti, dando vita a una sublime line art che evidenzia ogni soggetto in vista in maniera tanto eclatante da fare anche un po’ paura. I visori notturni in questione hanno infatti abbandonato il fosforo verde in favore di quello bianco, migliorando il contrasto dell’immagine così da rendere evidenti i profili di esseri viventi ed equipaggiamenti.

I binocoli ENVG-B sono progettati per migliorare la percezione della profondità, inoltre integrano dei sistemi di realtà aumentata, senza contare che il visore permette di vedere attraverso il mirino della propria arma in remoto, ovvero senza dovervi avvicinare il volto.

New Equipment! Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars continue the @USArmy’s effort to #modernize our fighting force! You have never seen night vision like this! #readynow #QuietProfessionals pic.twitter.com/3TCPtnno1r — Lancer Brigade (@lancer_brigade) April 22, 2021

