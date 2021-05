Fast and Furious 9 sarà una origin story su Dominic Toretto

Vin Diesel, durante un'intervista, ha parlato di come Fast and Furious 9 si può considerare una origin story su Dominic Toretto.

Fast and Furious 9 uscirà a fine giugno negli Stati Uniti, e, nel frattempo, Vin Diesel parlando con Entertainment Weekly ha voluto rivelare alcuni dettagli molto importanti sul lungometraggio: su tutti il fatto che si tratterà di un origin story su Dominic Toretto.

Qui sotto trovate le parole di Vin Diesel su Fast and Furious 9 e sull’origin story dedicata a Dominic Toretto:

Il mondo intero non vede l’ora che esca questo film, ma per chi è legato al franchise si tratta di una storia speciale. Perché se ricordate bene il primo film della saga, questo nuovo lungometraggio si aggancia molto a quel capitolo e lo fa comprendere veramente. Sarà roba forte. Sono un appassionato di Dungeons & Dragons perciò posso dire che sarà una storia di origini. Vedrete membri della famiglia mai visti fino ad ora, una roba che farà andare fuori di testa. L’idea è porre questa domanda: dov’era Dom prima che diventasse come è diventato? Da chi è stato influenzato? Sarà una storia che arricchirà molto, davvero divertente da guardare.

In Fast and Furious 9 ci sarà alla regia Justin Lin, che torna a dirigere un film della saga dopo aver diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo, e vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang. Insieme a loro tornano i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron, tra le new entry la cantante Cardi B, il re del reggaeton Ozuna e John Cena.