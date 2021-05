Ethereum senza freni: la criptovaluta supera i 3.000$ e cresce più dei Bitcoin

Nella giornata di lunedì Ethereum ha superato la soglia psicologica dei 3.000$, raggiungendo il record più alto della sua storia. L’Ether, il token usato dal network di Ethereum, è cresciuto del 325% dall’inizio dell’anno, superando – significativamente – le performance del Bitcoin.

Perché Ethereum cresce? L’hype per DeFi e NFT ha giocato un ruolo importante.

Il ruolo della finanza decentralizzata e della crypto arte:

Il rally, come già successo, inizialmente era guidato dal Bitcoin, questo perché all’inizio dell’anno molte istituzioni hanno scelto per la prima volta di puntare forte sulla criptovaluta. Il Bitcoin era la scelta più ovvia come primo investimento da parte dei Big. Negli ultimi sei mesi, con il maturare dell’ultimo rally, la DeFi (decentralized finance ndr) ha assunto un ruolo più importante, e gran parte dei progetti DeFi sono basati su Ethereum