Olympia Dukakis, premio Oscar per Stregata dalla Luna, ci lascia a 89 anni

Olympia Dukakis, attrice teatrale e cinematografica il cui talento le ha fatto vincere un Oscar per aver interpretato la madre di Cher nella commedia romantica Stregata dalla Luna, ci ha lasciati all’età di 89 anni.

L’attrice era in cattive condizioni di salute già da alcuni mesi ma la causa di morte non è stata ancora comunicata. Olympia Dukakis, come già accennato, ha vinto un Oscar e un Golden Globe, tra gli altri riconoscimenti, per la sua magnifica interpretazione in Stregata dalla Luna del 1987. Inoltre ha ricevuto un’altra nomination ai Golden Globe per Sinatra (1992) e nomination agli Emmy Award per Lucky Day (1991), More Tales of the City (1998) e Giovanna d’Arco (1999). Un’autobiografia curata dall’attrice, Ask Me Again Tomorrow: A Life in Progress, è stata pubblicata nel 2003.

Dukakis, nata nel Massachusetts, aveva desiderato studiare recitazione sin da piccola ma i genitori immigrati greci hanno insistito perché seguisse un’istruzione più pratica, quindi ha studiato terapia fisica alla Boston University. Il richiamo del teatro però ha vinto e ha studiato anche recitazione sempre alla Boston University. Ecco le sue parole in merito, durante un’intervista del 1988:

È stato un cambiamento scioccante, sono passata dal mondo calmo della scienza a quello in cui gli studenti urlavano abitualmente agli insegnanti. Pensavo fossero tutti pazzi, ma è stato meraviglioso.

La sua carriera non è iniziata facilmente ma il suo ruolo in Stregata dalla Luna è servito come trampolino di lancio per molti altri film. Infatti ha interpretato molti ruoli simili in seguito in Senti chi Parla e il suo sequel, in Fiori d’Acciaio e in Dad.

Stregata dalla Luna fu un successo di critica e commerciale. La critica infatti ne hanno elogiato la sceneggiatura, la direzione e le interpretazioni del cast (in particolare di Cher e Dukakis), mentre il film ha incassato 80,6 milioni di dollari con un budget di 15 milioni di dollari, diventando il quinto film con il maggior incasso del 1987 in Nord America. Ha ricevuto 6 nomination agli Oscar tra cui Miglior Film, vincendone tre; Migliore attrice (per Cher), migliore sceneggiatura originale e migliore attrice non protagonista (per Dukakis).

Vogliamo ricordarla con questo breve estratto: