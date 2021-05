SpaceX: lander lunare a rischio, la NASA sospende il contratto

La NASA sospende il contratto con SpaceX per la progettazione del lander della Missione Artemis, in attesa dell'esito del ricorso presentato dalla Blue Origin.

La NASA ha temporaneamente congelato il contratto d’appalto che vedeva la SpaceX incaricata di progettare e fornire il lander lunare che avrebbe portato gli USA nuovamente sulla Luna, nel corso della missione Artemis 2024. In gioco ci sono 2,9 miliardi di dollari.

SpaceX non riceverà la prima rata del compenso, né avvierà i i consueti colloqui con l’agenzia spaziale. Non finché il GAO – Government Accountability Office, un organo del Congresso che si occupa dell’assegnazione di fondi federali – non ci avrà visto chiaro. Lo scorso 26 aprile Blue Origin ha presentato un ricorso accusando la NASA di diverse irregolarità nell’assegnazione dell’appalto.

Blue Origin è un’azienda fondata da Jeff Bezos e concorrente diretta di SpaceX. Anche la Blue Origin concorreva per l’assegnazione della progettazione del lander, e lo faceva con un veicolo chiamato Blue Moon e realizzato in collaborazione con diverse altre aziende, inclusa la Lockheed Martin. La tesi della Blue Origin è che la NASA non abbia valutato correttamente le proposte presentate, discriminando manifestamente i competitor di SpaceX. Un approccio – continua l’arringa dell’azienda di Bezos – che potrebbe ritardare o addirittura «compromettere» la missione Artemis.

Inizialmente sembrava che la NASA avrebbe finanziato parallelamente due lander diversi, assegnati a due aziende, in modo da avere più alternative in caso di necessità. Ma i fondi assegnati all’agenzia dal Congresso statunitense non sono bastati. La NASA ha definito SpaceX come la «migliore scelta in assoluto» con il budget che le è stato fornito. Ossia 850 milioni di dollari, a cui ovviamente se ne sommeranno altri nel corso degli anni.

La NASA ha comunicato a SpaceX l’interruzione di ogni progresso nell’ambito del contratto per l’HLS, questo finché il GAO non risolverà ogni lite pendente relativa al contratto

ha commentato la portavoce della NASA Monica Witt.

L’impasse nell’ambito del contratto per la Missione Artemis ovviamente non avrà un impatto sulle altre collaborazioni di SpaceX con la NASA, a partire dall’uso dei veicoli dell’azienda di Musk per portare gli astronauti sulla ISS.