Obi-Wan Kenobi: le prime foto dal set mostrano la casa su Tatooine

Le riprese di Obi-Wan Kenobi, la serie tv di Disney+ dedicata al personaggio interpretato da Ewan McGregor, sono ancora in corso e dal set sono arrivate le prime foto di una delle location più importanti in cui si svolgerà la storia. Si tratta di un luogo simbolo, che abbiamo già visto nel corso di tutta la saga di Star Wars: la casa isolata di Obi-Wan Kenobi su Tatooine, che appare per la prima volta nel film del 1977 diretto da George Lucas.

La serie tv, diretta da Deborah Chow (The Mandalorian), è ambientata dopo gli eventi accaduti in Star Wars: La vendetta dei Sith e prima di quelli presentati in Star Wars: Una nuova speranza. Inoltre, stando a quanto rivelato da Ewan McGregor di recente, nel nuovo progetto in arrivo su Disney+ dovrebbe apparire anche un giovane Luke Skywalker.

Dopo aver visto le prime foto dal set, vi ricordiamo che, oltre a Ewan McGregor, nel cast di Obi-Wan Kenobi sono presenti Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, e Benny Safdie. La serie sarà diretta dalla regista Deborah Chow, che ha già lavorato a diversi episodi di The Mandalorian.

Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow ed Ewan McGregor, insieme allo sceneggiatore Joby Harold, saranno i produttori esecutivi della serie tv, la cui direttrice del casting è Carmen Cuba.

