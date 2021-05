Non c’è un pianeta B. #Eureka 28

Una tavola rotonda sul clima insieme ai ragazzi di Fridays For Future e il segretario di PEFC Italia Antonio Brunori.

In questa puntata di Eureka! si è svolto un dibattito sul clima insieme a due attiviste di Fridays for Future Italia e il Segretario Generale di PEFC Italia Antonio Brunori I temi discussi come possiamo affrontare la crisi climatica diventando cittadini attivi, il nuovo summit sul Clima e tanto altro ancora.

Per rivedere la puntata di Eureka! sul clima basta cliccare QUI nel nostro canale di Twitch.