Lightyears: J.K. Simmons nel cast della serie tv Amazon

Il premio Oscar J K Simmons, visto di recente nel film Whiplash, è stato scelto per interpretare il co-protagonista, accanto alla collega Sissy Spacek, nella serie tv drammatica di Amazon, intitolata Lightyears. L’attore sostituirà Ed O’Neillm, che per motivi familiari ha dovuto abbandonare la parte a lui affidata nella storia di fantascienza. La serie tv è una co-produzione tra Amazon Studios e Legendary Television.

Scritto e co-prodotto da Holden Miller, Lightyears segue la storia di Franklin e Irene York, interpretati da Simmons e Spacek, una coppia che anni addietro ha scoperto una camera sepolta nel loro cortile che conduce inspiegabilmente a uno strano pianeta deserto.

Da allora i due hanno custodito attentamente il loro segreto. Quando un giovane entra nelle loro vite, la tranquilla esistenza dei coniugi York viene rapidamente sconvolta e la misteriosa camera, che pensavano di conoscere così bene, si rivela essere molto più di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Il personaggio di J K Simmons in Lightyears è un ex falegname, affascinante ma scontroso. Dopo più di 50 anni di matrimonio, Franklin prova ancora una forte devozione per sua moglie, ma non condivide il suo fascino per la camera, un segreto che gli pesa molto. Per il suo bene, è disposto a sopportare la sua presenza nelle loro vite, ma la sua pazienza si sta esaurendo.

Daniel C. Connolly è lo showrunner della serie tv di Amazon ed è anche produttore esecutivo insieme a Jimmy Miller e Sam Hansen di Mosaic. Philip Martin tra i produttori esecutivi del progetto e direttore di produzione della prima stagione. Juan José Campanella dirigerà e produrrà esecutivamente i primi due episodi della serie, le cui riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

