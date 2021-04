Without Remorse: Jodie Turner-Smith e le riprese mentre era incinta

Jodie Turner-Smith si è calata nei panni di ufficiale militare in Without Remorse e ha rivelato come è stato fare le riprese mentre era incinta.

Jodie Turner-Smith interpreta un ufficiale militare al fianco di Michael B. Jordan in Without Remorse. Nel film d’azione, del regista Stefano Sollima, l’attrice interpreta il tenente comandante Karen Greer, la nipote di James Greer – l’alleato di Jack Ryan e John Kelly.

Without Remorse è un film thriller d’azione americano del 2021 basato sull’omonimo romanzo del 1993 di Tom Clancy e uno spin-off della serie di film di Jack Ryan. È scritto da Taylor Sheridan e Will Staples, e ha come protagonisti Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman, Colman Domingo e Guy Pearce.

Il film ha debuttato su Prime Video il 30 aprile 2021 e ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato la performance di Jordan.

Turner-Smith ha rivelato come è stato svolgere le riprese mentre era nel secondo trimestre di gravidanza e di come ha dovuto sottoporsi a un rigoroso allenamento in stile campo di addestramento per essere in perfetta forma per il film. Ecco cosa ha svelato l’attrice:

L’addestramento non è stato semplice perché ero incinta, quindi questo ha sicuramente aggiunto delle complessità alla mia interpretazione. Nonostante questo ho dato tutto me stessa. Abbiamo lavorato a stretto contatto con questi ragazzi sul set che erano lì per insegnarci come operare in combattimento, come muoverci insieme, come parlarci. Stavamo emulando ragazzi che hanno lavorato insieme, fianco a fianco per anni, quindi doveva esserci un senso di familiarità, conforto nel modo in cui lavorano insieme.

L’elemento più complesso che Turner-Smith ha realizzato sono state le acrobazie subacquee del film. Mentre i suoi co-protagonisti sono stati in grado di imparare a usare un apparato subacqueo chiamato rebreather – che ricicla l’anidride carbonica per fornire ossigeno al subacqueo sott’acqua – lei, nelle sue condizioni, ha semplicemente dovuto trattenere il respiro.

Nonostante le sfide, l’attrice ha amato interpretare il personaggio di Greer, un personaggio il cui passato pionieristico è stato plasmato dallo sceneggiatore Taylor Sheridan. La Marina degli Stati Uniti ha aperto il processo di valutazione e selezione SEAL alle donne nel 2016, con la prima donna che ha completato il programma nel 2019.