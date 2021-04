Riot Games registrerà tutte le chat vocali di Valorant

Riot Games tenta una strada radicale per combattere i “comportamenti distruttivi” che coinvolgono le sessioni online dei videogame più competitivi: registrare le chat vocali per tenere prova di eventuali comportamenti tossici e/o pericolosi.

Lo annuncia l’azienda stessa, la quale sta alterando i contratti di policy di tutti i suoi titoli per prevedere questa opzione di registrazione che, almeno per ora, sarà applicata nei fatti esclusivamente all’hero shooter Valorant.

La nostra informativa sulla privacy si estende all’intera Riot e necessità che tutti i giocatori accettino i cambiamenti, a prescindere dal gioco che fruiscono. Valorant è l’unico titolo disponibile che prevede correntemente di utilizzare la possibilità di registrare i dati vocali e recensirli qualora sia denunciato un comportamento distruttivo.

Anche se il documento legale aggiornato ci fornisce il diritto di registrare i dati vocali, League of Legends, Wild Rift e Teamfight Tactics non prevedono ora come ora pianti di registrazione della voce o di espandere le possibilità della chat al di là della chat vocale di gruppo,