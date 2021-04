Naomi: la prima immagine della serie TV

Online è stata diffusa la prima immagine dedicata a Naomi, la serie TV d The CW tratta dai fumetti DC Comics. A lavorare sul telefilm è stata chiamata Ava DuVernay, mentre Kaci Walfall (Power) è la protagonista del progetto televisivo.

Qui sotto potete vedere la prima immagine tratta a Naomi.

Naomi è una serie a fumetti creata nel 2019 dagli scrittori Brian Michael Bendis e David F.Walker e dell’artista Jamal Campbell, e segue le avventure di un’adolescente americana che si fa strada in un multiverso pieno di supereroi dopo un evento catastrofico. Indagando sulle origini di queste realtà multiple, la ragazza inizierà piano piano ad arricchire la sua conoscenza sui super, scoprendo che potrebbero non essere ciò che sembrano.

Il cast del progetto prevede Barry Watson (7th Heaven) nei panni di Greg, in padre adottio di Naomi; Mouzam Makkar (Law & Order: SVU) è Jennifer, la madre adottiva di Naomi; Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait) fa Annabelle, la migliore amica della protagonista; Aidan Gemme (Dora the Explorer) è Jacob, un amico di lunga data di Naomi; e Daniel Puig fa Nathan, l’ex fidanzato di Naomi.

La DuVernay sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva insieme a Jill Blankenship di Arrow. Sarah Bremner e Paul Garnes produrranno per Array Filmworks, la società di produzione di DuVernay.