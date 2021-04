App Store, Apple rischia una multa da 27 miliardi dall’UE

Era ormai noto che sarebbe successo, tuttavia ecco finalmente che la Commissione Europea da fiato alle trombe: Apple ha sfruttato la sua “posizione dominante sul mercato delle app di streaming musicale attraverso l’App Store” e ora rischia una multa che potrebbe raggiungere il 10 per cento delle sue entrate annuali, nonché potrebbe trovarsi costretta ad alterare il suo modello d’affari.

L’indagine dell’Unione Europea era partita nel 2019 in relazione alle accuse di Spotify, la quale ha denunciato l’ormai celebre “Apple Tax”, ovvero la commissione del 30 percento che la Big Tech si trattiene su ogni spesa effettuata attraverso il suo sistema.

Ad aggravare la situazione di Apple, non manca di far notare la Commissione, c’è il fatto che l’azienda tech impedisca ai brand clienti di pubblicizzare metodi d’acquisto paralleli a quelli dell’App Store, di fatto assicurandosi di tenere ben strette le redini del gioco.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

— Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021