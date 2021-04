Anne Boleyn, Jodie Turner-Smith risponde ai commenti razzisti

Jodie Turner-Smith ha dovuto fare i conti con dei commenti razzisti quando è stata scelta per interpretare il ruolo della regina in Anne Boleyn. Le riprese della serie, scritta da Eve Hedderwick e diretta da Lynsey Miller, sono concluse ma l’attrice ha voluto rispondere a quei commenti.

Nel cast della serie troviamo anche Mark Stanley (Henry VIII), Lola Petticrew (Jane Seymour) e Paap Essidu (nel ruolo del fratello di Anna, George Boleyn). La serie è ambientata negli ultimi mesi della vita di Anna Bolena e racconta la storia dal suo punto di vista mentre tenta di sfidare il patriarcato di Enrico VIII.

La notizia del casting di Turner-Smith ha suscitato commenti razzisti da parte di alcune persone che erano sconvolte dal fatto che il personaggio di Anna Bolena venisse interpretato da un’attrice di colore. Ecco i pensieri condivisi da Turner-Smith, in un’intervista a Variety:

Sui commenti razzisti che ha ricevuto, l’attrice ha suggerito che il fatto che stesse interpretando un personaggio storico ha fatto sentire le persone a disagio e sconvolte:

Hamilton è un ottimo esempio di quanto sia sorprendente raccontare una storia anche con attori di colore. Rende quella storia molto più facilmente riconoscibile, perché diventa semplicemente una storia umana e una storia per tutti noi. Penso abbiano fatto quei commenti perché hanno scelto me per interpretare quel ruolo e l’hanno percepito come sforzo per eliminare gli attori bianchi ma non è così. Spero che la serie venga vista con un cuore e una mente aperta.