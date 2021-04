Windows 10 è già usato da 1,3 miliardi di utenti: frammentazione al minimo

L’epoca della frammentazione all’estremo degli utenti Windows è finita per sempre? Windows 10 è già usato da 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo, l’adozione cresce a vista d’occhio: solo negli ultimi 12 mesi il sistema operativo ha guadagnato circa 300.000 nuovi utenti.

Windows 10 ha superato il traguardo del miliardo di utenti a marzo del 2020, con una importante accelerata rispetto ai normali ritmi di crescita a cui Microsoft ci aveva abituato negli anni passati. Impossibile non sottolineare come il 2020 sia stato l’anno del lockdown, della DAD e del telelavoro, con milioni di persone in tutto il mondo costrette a rispolverare (se non addirittura comprare da zero) i loro computer per un uso da casa. Un’importante spinta, verosimilmente, è arrivata anche da tutto ciò.

Rispetto al passato, la strategia aggressiva di Microsoft per spingere i nuovi aggiornamenti sta evidentemente pagando i suoi frutti: i 4/5 degli utenti Windows dispongono dell’ultima versione del sistema operativo: ossia May 2020 (40,6%) o October 2020 (40,1%). Sul podio troviamo poi la versione 1909, che risale a novembre del 2019.

