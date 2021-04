Transformers: Dominique Fishback affianca Anthony Ramos?

Secondo Deadline, Dominique Fishback sta concludendo le trattative per unirsi al cast del nuovo film di Transformers nei panni della co-protagonista, al fianco di Anthony Ramos. Quest’ultimo dovrebbe interpretare un eroe che nel suo passato ha commesso errori che non riesce a perdonarsi. Sul ruolo dell’attrice, che ha recitato nel film candidato all’Oscar Judas and the Black Messiah, non sono ancora state rivelate informazioni.

A scrivere la sceneggiatura finale sono Darnell Metayer e Josh Peters, che si stanno basando su quella scritta in precedenza da Joby Harold. Il film, prodotto da Paramount ed eOne, lo studio di intrattenimento di proprietà di Hasbro, sarà diretto da Steven Caple Jr. (Creed II) e uscirà il 24 giugno 2022 negli Stati Uniti. I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti. Skydance, anche produttore esecutivo della pellicola, e New Republic Pictures co-finanziano il progetto.

Oltre al nuovo film di Transformers, vedremo Dominique Fishback nella serie tv di Apple The Last Days of Ptolemy Grey in veste di co-protagonista insieme a Samuel L. Jackson. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Inoltre, l’attrice è anche protagonista e produttore esecutivo, con Jamie Foxx e Datari Turner, di Subverted.

