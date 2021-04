La nuova serie tv di Amazon Prime Video, dal titolo The Summer I Turned Pretty, ha scelto i suoi protagonisti: Lola Tung, Rachel Blanchard, Jackie Chung e Christopher Briney. La prima sarà Belly, una ragazza che sta per compiere i suoi 16 anni. Quest’ultima è innamorata di Conrad Fisher, ruolo affidato a Christopher Briney. Il ragazzo sembra guardare per la prima volta nella sua direzione, le sta prestando attenzione, e lei finalmente si sente desiderata dal giovane che ama. Per la protagonista è fantastico, ma anche spaventoso questo cambiamento.

Tra i protagonisti di The Summer I Turned Pretty anche Rachel Blanchard, che interpreterà invece Susannah, una donna cordiale, uno spirito libero e migliore amica della madre di Belly, Laurel, che ha il volto di Jackie Chung. La donna ospita le due famiglie ogni estate nella sua lussuosa casa sulla spiaggia. Laurel invece è una scrittrice con un ironico senso dell’umorismo e un’avversione per la tecnologia.

La serie tv, composta da otto episodi, è basata sull’omonimo romanzo di Jenny Han, descritto come un dramma multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sulla relazione in continua evoluzione tra madri e figli e sul potere duraturo di una forte amicizia femminile. È una storia di formazione sul primo amore, sul primo crepacuore e sulla magia di quell’estate perfetta.

Jenny Han ha scritto il pilot della serie tv e sarà anche produttore esecutivo e co-showrunner del progetto, insieme a Gabrielle Stanton. Karen Rosenfelt sarà produttore esecutivo con Paul Lee, Nne Ebong e Hope Hartman per wiip. La serie è una co-produzione tra Amazon Studios e wiip.

