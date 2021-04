The Girlfriend Experience 3 arriva su StarzPlay il 2 maggio

Il 2 maggio arriverà su Starzplay la serie TV intitolata The Girlfriend Experience, che ha Steven Soderbergh come produttore.

Arriva su Starzplay a partire dal 2 maggio,con un nuovo episodio ogni domenica, la serie TV The Girlfriend Experience, prodotta dal regista premio Oscar Steven Soderbergh e ispirata al suo omonimo film. Scritta e diretta dalla regista tedesca di fama internazionale Anja Marquardt ha come protagonista l’attrice brasiliana-americana Julia Goldani Telles.

Il terzo capitolo di The Girlfriend Experience è ambientato nel mondo tecnico-scientifico di Londra, e segue le vicende di Iris (Julia Goldani Telles), specializzanda in neuroscienze. Dal momento che comincia a esplorare il mondo transazionale di The Girlfriend Experience, Iris impara rapidamente che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio nel suo mondo lavorativo e viceversa. Questo la porta a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dal suo volere o anche da qualcos’altro, cominciando un profondo percorso di esplorazione.

La serie è basata sul film omonimo del 2009 di Steve Sonderbergh, ed è stata per la prima volta tramessa dall’emittente televisiva Starz nel 2016, con una prima stagione composta da sedici episodi. Mentre la seconda stagione è uscita nel 2017 composta da diciassette episodi.

Ricordiamo che Starzplay è disponibile per il download su Ios e Android, sui canali Prime Video, su Apple TV, Rakuten TV e su Smart TV tramite l’apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l’accesso diretto alla piattaforma.

