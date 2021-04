LG: trimestre migliore di sempre, la scelta di chiudere la divisione smartphone paga

La chiusura della divisione smartphone si è dimostrata una scelta vincente per LG. Lo dimostra l’ultimo report trimestrale dell’azienda, che finalmente torna a respirare e a raccogliere i frutti di tutti gli altri dipartimenti, estremamente più redditizi e – soprattutto – in netta crescita su base annua.

«È il trimestre di maggior successo nella storia di LG», si legge nel comunicato presentato dall’azienda. Crescono i ricavi (+27,7%) e crescono anche i profitti (+39,1%), in piccola parte anche grazie alla riduzione degli investimenti in quel pozzo senza fondo che da anni era diventata la divisione smartphone.

Bene anche LG Home Appliance & Air Solution, con i ricavi dalle vendite che salgono del 23.8%. A seguire LG Home Entertainment Company (3,6 miliardi di dollari, +34,9%), LG Vehicle component Solutions Company (+43,5%, ma sempre in perdita) e LG Business Solutions Company (ricavi in crescita del 9,1%).

La divisione mobile fa perdere soldi per l’ultima volta, con perdite operative per oltre 200 milioni di dollari. Uno dei dati, in negativo, più contenuti degli ultimi trimestri di LG. Per capirci, l’ultimo trimestre del 2020 era stato chiuso con perdite di poco inferiori agli 800 milioni di dollari.

LG ha annunciato la chiusura definita del dipartimento smartphone il 6 aprile. Dal report è evidente che LG avesse iniziato a ridurre in maniera importante le spese relative agli smartphone già nel corso degli ultimi mesi. L’azienda ha promesso che continuerà a supportare gli ultimi smartphone usciti sul mercato nel corso dei prossimi anni. Ne abbiamo parlato qua: