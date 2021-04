James Gunn: “In futuro potrei fare solo serie TV”

James Gunn ha rivelato a Den of Geek che dopo Guardiani della Galassia vol.3 potrebbe dedicarsi solo alle serie TV.

James Gunn sembra stia apprezzando davvero tanto il lavoro su Peacemaker, la serie TV DC Comics spin-off di The Suicide Squad, al punto da aver dichiarato che in futuro potrebbe fare solo serie TV. Parlando a Den of Geek il regista ha fatto questa dichiarazione.

Ecco le parole di James Gunn sulle sue nuove prospettive e l’idea di lavorare solo su serie TV:

Sto adorando fare Peacemaker, tanto che potrei valutare di fare solo serie TV dopo che verrà concluso il lavoro su Guardiani della Galassia vol.3. Potrebbe essere una possibilità.

Tutto ciò potrebbe avvenire sempre nel segno della DC Comics, considerando che lo stesso James Gunn ha aperto alla possibilità di lavorare ancora con la Warner Bros. per produrre nuovo materiale della casa editrice.

Per lo show su Peacemaker sono stati coinvolti John Cena che interpreterà il protagonsita Christopher Smith, aka Peacemaker, un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace; Steve Agee sarà John Economos, Danielle Brooks farà Leota Adebayo, Robert Patrick sarà Auggie Smith, Jennifer Holland interpreterà Emilia Harcourt, Chris Conrad sarà Vigilante, Christopher Heyerdahl farà Captain Locke, Chukwudi Iwuji interpreterà Clemson Murn, Lochlyn Munro sarà Larry Fitzgibbon, Annie Chang farà Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya, e Rizwan Manji sarà Jamil.

Mentre le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 inizieranno quest’anno.