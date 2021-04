Krysten Ritter dirige i primi quattro episodi della serie tv basata sui film The Door In The Woods e il suo sequel The Girl in the Woods.

Krysten Ritter, nota per aver interpretato Jessica Jones, dirigerà i primi quattro episodi dell’adattamento televisivo di Girl In The Woods, composto da 8 episodi in totale, che saranno poi disponibili su Peacock. La serie tv horror dello streamer è basata sui film The Door In The Woods e il suo sequel The Girl in the Woods, realizzati dalla compagnia horror Crypt TV.

Ambientato nel Pacifico nord-occidentale, Girl In The Woods segue la storia della fuga di Carrie dalla misteriosa colonia, che protegge il mondo dai mostri nascosti dietro una porta segreta nel bosco. Il cortometraggio originale, The Door in the Woods, è stato lanciato nel 2018. Il progetto è stato scritto e diretto da Joey Greene e interpretato da Eric Prochnau, Carissa Bazler, Roman Dean George, Cameron Rico, Chance Keller ed Erica B. Marie Avila. La storia del primo film vede i figli di una famiglia contadina trovare una porta nel bosco che è stata accuratamente protetta per molti anni.

Il sequel, The Girl in the Woods, co-scritto da David Calbert e Van Nguyen e diretto da Roxine Helberg, è uscito invece nel 2020 e vede tra i suoi interpreti Kal Penn e Peyton List. Il secondo progetto è ambientato sette anni dopo l’attacco alla colonia. Carrie inizia un addestramento con il suo mentore per reclamare il suo potere e difendersi dai mostri.

Ricordiamo che Girl In The Woods non segna il debutto alla regia di Krysten Ritter, in quanto quest’ultima aveva già diretto un episodio della terza stagione della serie Marvel Jessica Jones. Ecco le parole della co-regista:

In quanto grande fan dell’horror e di tutte le cose che ormai stanno diventando solo maggiorenni, questa è una delle sceneggiature pilota più entusiasmanti su cui abbia messo le mani. Mi sono innamorata dei personaggi, della scrittura, dell’ambientazione e dei temi nell’esatto momento in cui l’ho letta. Ho adorato anche il cortometraggio originale di Crypt, The Door in the Woods, e l’universo che stanno costruendo. Sono così entusiasta di avere l’opportunità di dirigere questa serie, incentrata sulla caccia ai mostri e guidata da donne toste, con Jane Casey Modderno, Crypt e Peacock.

A dirigere gli ultimi quattro episodi della serie tv sarà invece Jacob Chase (Come Play), mentre Casey Modderno (The Birch) sarà lo sceneggiatore principale. Crypt TV è l’etichetta horror lanciata nel 2015 da Jack Davis e dal regista Eli Roth con Blumhouse Productions come investitore. I suoi mostri hanno portato a realizzare ben cinque serie originali su Facebook Watch, tra cui The Birch, e sono presenti anche nella serie antologica di Netflix Don’t Watch This.

Jack Davis e Darren Brandl di Crypt TV saranno i produttori esecutivi, insieme a Ritter, Modderno, Jeremy Elliott e Jasmine Johnson, che fungeranno da co-produttori esecutivi.

