Wolf Like Me: Isla Fisher e Josh Gad protagonisti della sit-com

Isla Fisher e Josh Gad saranno i protagonisti di Wolf Like Me, sit-com in arrivo prossimamente su Peacock, servizio streaming di NBC Universal. La piattaforma ha dato semaforo verde la produzione di sei episodi da trenta minuti l’uno.

La storia vede protagonista la coppia formata da Mary e Gary. I due stanno insieme da poco e come accade nelle nuove relazioni ognuno porta il proprio bagaglio. Gary è un relitto emotivo e fa di tutto per provvedere a sua figlia da quando è morta sua moglie, Mary ha un segreto che non può rivelare a nessuno.

A dirigere la serie sarà Abe Forsythe (Little Monsters), che riguardo al progetto ha dichiarato:

Wolf Like Me è un progetto molto significativo con una posta in gioco estremamente alta. È fondata su cose a cui tutti possiamo relazionarci. Sono così entusiasta di avere Isla e Josh a bordo, e so che il pubblico sarà sorpreso di vederli in un modo diverso nei panni di questi personaggi.

Al momento non è stata rivelata la data di uscita su Peacock e gli ulteriori membri del cast. Non resta che attendere news a riguardo.