Watergate: Domhnall Gleeson nel cast della serie TV

Dopo Justin Theroux e Woody Harrelson, anche Domhnall Gleeson si unisce al cast della serie TV Watergate, produzione che è in sviluppo presso HBO. Gleeson ha già lavorato a Star Wars, Harry Potter e Peter Rabbit.

La serie racconta dello scandalo del Watergate che coinvolse l’allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Gleeson interpreterà John Dean, un membro del consiglio della Casa Bianca, che lavorò per insabbiare i traffici illegali orchestrati da Nixon.

Mentre gli altri due protagonisti della serie, Justin Theroux (Spy Who Dumped Me, Maniac) e Woody Harrelson (Zombieland, Now You See Me), interpreteranno rispettivamente G. Gordon Giddy e E. Howard Hunt.

Si tratta di una serie che sarà divisa in cinque parti, e si baserà su registrazioni rese pubbliche, e su Integrity, il libro scritto da “Bud” Krogh e Matthew Krogh. Harrelson e Theroux saranno anche i produttori esecutivi del progetto.

Alex Gregory e Peter Huyck realizzeranno il progetto, mentre a produrlo ci saranno David Mandel, Ruben Fleischer, David Bernad, Paul Lee, Mark Roybal, Nne Ebon, Frank Rich, Len Amato e Gregg Fienberg.

Per Harrelson questa serie TV rappresenta un ritorno su HBO dopo la partecipazione a True Detective, serie divenuta un vero e proprio cult. Mentre Theroux ha già fatto parte del telefilm della rete The Leftovers.