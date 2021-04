Il video musicale dei Karpenter ispirato alla cultura nerd e all’Armata delle Tenebre

L'album di esordio della band metal Karpenter arriverà a maggio, ma nel frattempo ci possiamo gustare il loro "Official Gameplay Video" del singolo "The Manor".

Che vi piaccia o meno il metal, il nuovo video dei Karpenter vi piacerà: i riferimenti alla cultura nerd sono evidenti (l’inizio sembra girato nella nostra redazione!) e l’animazione creata dallo studio hitanykey e ispirata alla Armata delle Tenebre di Raimi merita.

Avremmo voluto magari vedere anche la band live nel video a spezzare un po’, l’animazione risulta forse così eccessivamente lunga, ma in ogni caso bel lavoro, per niente scontato per una produzione italiana indipendente.

I Karpenter pubblicheranno il loro album di debutto “Sleepless” il prossimo 28 maggio per Rockshots Records.

L’album sarà una porta d’ingresso in un mondo ostile e tormentato, dove lo spazio e il tempo sono percepiti in modo distorto. Ogni traccia nasconde una storia, e un racconto intriso di paura tutto ispirato a temi e personaggi di film horror come “Perfection Valley” per Tremors, “No Vacancy” per Psycho di Alfred Hitchock, “Shark” per Lo Squalo e il secondo singolo “The Manor”, che esce oggi, ispirato a “L’armata delle Tenebre”.

La band aggiunge:

“The Manor’ è come una battaglia senza fine che porta in tavola molte emozioni. L’abbiamo concepito come una lotta per difendere ciò che è più importante per noi, in un perenne equilibrio tra vittoria e perdita, trionfanti cavalcate metal e aspri accordi melodici. ‘The Manor’ è un inno alla vendetta ed è ambientato in una fittizia ‘epoca oscura’ che potrebbe evocare il Medioevo. Suona tanto potente e incisivo che non abbiamo potuto evitare che si diffondesse così ferocemente.

Musica e testi by KARPENTER

Recorded and mixed by Gabriele Ravaglia and Gianmarco Bambini at Fear Studio, Italy

Mastered by Jacob Hansen at Hansen Studios, Denmark

Video by Hitanykey Studio (www.hakstudio.it) & Graphic Ronin

I KARPENTER sono:

Filippo Tellerini – Vocals

Federico Conti – Lead Guitar

Manuel Nucci – Rhythm guitar

Michele Mingozzi – Keyboards, Programming

Francesco Vicini – Bass

Marco Biondi – Drums

Stream/download del singolo The Manor qua.