Microsoft Office dice addio al Calibri: nuovo font predefinito nel 2022

Il prossimo anno Microsoft cambierà il suo font predefinito di Office, Calibri, e chiederà aiuto anche agli utenti per scegliere quello nuovo. Nonostante ci siano oltre 700 opzioni disponibili in Word, Microsoft ha preselezionato cinque nuovi font che andranno a sostituire Calibri in Microsoft Office, dopo 15 anni di “onorato servizio”.

Microsoft sta già cominciando a raccogliere feedback su questi nuovi cinque caratteri e prevede di scegliere quello nuovo nel 2022. Andiamo a scoprire quali sono questi cinque nuovi caratteri in lizza per diventare il default di Office nel futuro.

Tenorite, creato da Erin McLaughlin e Wei Huang, è lo stile più tradizionale dei cinque. Sembra quasi una versione più moderna del carattere predefinito Times New Roman usato decenni fa, con caratteri larghi, accenti e punteggiatura chiara.

Skeena, creato da John Hudson e Paul Hanslow, ha grandi variazioni nelle parti spesse e sottili delle sue lettere, insieme a curve molto distinte su lettere come S, A e J.

Bierstadt di Steve Matteson si ispira alla tipografia svizzera della metà del XX secolo. Le estremità dei tratti sono tagliate molto chiaramente, ma c’è un leggero ammorbidimento.

Seaford di Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger e Fred Shallcrass è il più familiare del gruppo e invoca i classici caratteri tipografici di testo serif vecchio stile.

Grandview è il più sorprendente di tutti e cinque i nuovi caratteri. Creato da Aaron Bell, si ispira alla classica segnaletica stradale e ferroviaria tedesca. Proprio come i segni, questo carattere è progettato per essere altamente leggibile, con alcune modifiche per renderlo più comodo per la lettura di lunga durata.

Microsoft sta rilasciando questi cinque nuovi font in Microsoft 365, in modo che tutti gli utenti possano provarli prima che venga scelto il nuovo carattere predefinito.

Sondaggi e feedback avranno un certo peso nella scelta del “vincitore”. Microsoft trascorrerà infatti i prossimi mesi a valutare la popolarità dei cinque font. Una volta presa una decisione, il nuovo carattere predefinito apparirà nelle app di Microsoft Office nel 2022.