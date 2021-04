Il Signore degli Anelli: la trilogia è tornata al cinema in Cina

I primi due film della trilogia de Il Signore degli Anelli sono già tornati nelle sale della Cina, e adesso è pronto a tornare anche l’ultimo capitolo, Il Ritorno del Re che sarà in 4K e rimasterizzato.

Per questo ritorno nelle sale cinesi, La Compagnia dell’Anello ha guadagnato 17,3 milioni di dollari mentre Le Due Torri ha guadagnato finora 9,28 milioni di dollari. Quest’ultimo ha guadagnato 4 milioni di dollari nel primo weekend di apertura, un risultato abbastanza deludente per gli standard locali, fermandosi al terzo posto al botteghino, dopo Detective Conan: The Scarlet Bullet e il dramma Sister.

Il fatto che le autorità lo abbiano programmato per essere proiettato dopo la festa del 1° maggio, tuttavia, sottolinea i continui tentativi protezionistici di Pechino di bloccare i periodi di uscite al cinema più redditizi per i film non locali. Il prossimo fine settimana infatti vedrà ben 19 nuove uscite locali, tra cui il nuovo thriller di spionaggio di Zhang Yimou, Impasse, il thriller di Aaron Kwok Home Sweet Home e Dynasty Warriors.

Come se non bastasse, le date di uscita dei primi due film sono state annunciate solo due giorni prima che il primo film uscisse nelle sale. L’approvazione della loro proiezione è stata così improvvisa che non c’è stato il tempo materiale per portare le stampe digitali in decine di cinema in tutto il paese, lasciando i fan a bocca asciutta. Le proiezioni sono state riprogrammate ma alcuni biglietti sono stati rimborsati.

